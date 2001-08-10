600 тонн асфальтобетона уйдет на первый слой ремонтируемого участка ул. Денина в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Укладка первого слоя асфальта началась в Южно-Сахалинске на ремонтируемом участке ул. Ленина от пересечения с ул. Сахалинской. Сегодня работы будут произведены на 100-метровом участке - до здания №111, рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

Для укладки первого слоя дорожникам понадобится порядка 600 тонн пористого асфальтобетона. В работах задействованы четыре единицы техники: три катка и асфальтоукладчик.

Второй слой на данном участке будет уложен в ближайшее время. Напомним, работы здесь проводятся в рамках ремонта ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до въезда на ОТБ, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодня готовность объекта - порядка 75%.