Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2021
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13:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке улиц Ленина и Бумажная в Южно-Сахалинске проводят работы по устройству водовода

На перекрестке улиц Ленина и Бумажная в Южно-Сахалинске проводят работы по устройству водовода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по заполнению котлованов с восточной стороны ул. Бумажной на ремонтируемом перекрестке с улицей Ленина, запланированные в ночь на 11 августа, выполнены в полном объеме сотрудниками подрядной организации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С утра среды дорожники заняты в работах по устройству водовода с южной стороны перекрестка.

- Затем нам предстоит засыпать котлованы, выровнять площадку и подойти со щебнем с северной стороны к перекрестку, чтобы потом перейти на восточную сторону ул. Бумажной, - рассказал заместитель директора по реализации проекта ООО "Востокдорстрой" Владимир Павлов.

Напомним, ремонт перекрестка выполняется в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до въезда на ОТБ. Сегодня здесь выполнены все основные работы по вскрытию и выемке. В целом здесь необходимо переложить два магистральных водопровода, построить водопроводный колодец, реконструировать водопроводную камеру, проложить подземную канализацию и убрать в нее провода уличного освещения и кабели связи. Также необходимо вскрыть и переложить 6 высоковольтных кабелей. Ежедневно исполнение работ контролирует департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

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