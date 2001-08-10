Полтора миллиона рублей за сутки выманили мошенники у сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, не смотря на постоянные предупреждения в социальных сетях, информирование через всевозможные СМИ, билборды и другие профилактические мероприятия, жители подвергаются психологическому воздействию аферистов и под разными предлогами переводят им свои сбережения.
Наиболее крупное хищение денежных средств произошло в Курильском районе, где женщине 1984 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником «службы спасения». Продолжая вводить гражданку в заблуждение, он сообщил, что на ее имя пытаются оформить крупный кредит и необходимо немедленно принять контрмеры. Для этого нужно самой взять заем в банке на сумму в 730 тысяч рублей и перевести на «безопасный» счет, который ей укажут. Как только потерпевшая выполнила указание злоумышленника, он бросил трубку и более на связь не выходил.
Похожий случай произошел и с 35-летней жительницей областного центра. Только в этот раз аферист сообщил женщине, что кто-то якобы пытается взломать ее личный кабинет в мобильном банке. Чтобы это предотвратить, необходимо продиктовать коды из смс-сообщений, а также номер кредитной карты. Как только личные данные были разглашены, со счета гражданки было списано свыше 350 тысяч рублей.
Не вызвал подозрения и звонок у еще одного потерпевшего – мужчины 1988 года рождения, проживающего в Корсакове. На другом конце провода ему сообщили, что на него кто-то пытается взять на его имя кредит, а чтобы этому противостоять, необходимо самому оформить заем в банке и перевести на указанный мошенниками счет. В результате необдуманных действий мужчина лишился почти 250 тысяч рублей сбережений.
По аналогичной схеме мошенничества своих денег с кредиток лишились двое жителей Южно-Сахалинска. Аферисты выманили у них в общей сложности почти 120 тысяч рублей.
И еще одна схема, которая популярна сейчас у мошенников – это заработок иностранной валюты на бирже. Заинтересовав этим жителя Горнозаводска 1987 года рождения, злоумышленники предложили ему открыть счет на фишиноговом сайте и перевести в личный кабинет 67 тысяч рублей. Якобы после первоначального взноса он начнет играть на колебаниях курса валют, но вместо этого, как только деньги были переведены, аферисты удалили сайт.
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