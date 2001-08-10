Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2021
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В Долинске строят дорогу-дублера "Горбатого моста"

В Долинске строят дорогу-дублера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске идут работы по строительству объездной дороги, которая станет дублером "Горбатого моста" на время строительства нового путепровода. Новая дорога протяженностью 1452 метра расположится на улицах Советская, Железнодорожная, Бумажная и Пушкина, рассказали ТИА "Острова" в администрации муниципального образования.

Работы на этом объекте стартовали 1 июля. Экскаватор снимает бетонные плиты, которыми выложена улицы Советская и Бумажная. На объекте обустроены три больших площадки, на которых будут храниться строительные материалы и техника.

Подрядчику предстоит демонтировать существующие сооружения, реконструировать мост через реку Эверон, обустроить тротуар по улице Советская и частично на федеральной дороге по улице Пушкина и выполнить асфальтирование всего участка.

Напомним, что реконструкция путепровода - это трехгодичный контракт, полностью завершат работы в ноябре 2023 года. Подрядной организацией является "Специализированное управление №4".

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