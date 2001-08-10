На остановки Южно-Сахалинска возвращаются обновленные электронные табло
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как сообщили в МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска", устройства были закуплены в 2017 году и два года обслуживались по гарантии. Однако гарантийный период истек и табло, указывающие время прибытия общественного транспорта, нуждались в комплексном сервисном обслуживании.
- Выполнен профилактический ремонт электронно-информационных табло, также потребовалась модернизация устаревшего программного обеспечения. Это позволит отображать на табло более точную информацию о прибытии автобусов на остановку. Такая масштабная диагностика и обслуживание проводились впервые, - рассказал ТИА "Острова" заместитель начальника МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" Никита Воронцов и добавил, что сейчас электронные табло работают в тестовом режиме - идёт донастройка приборов и производится подключение к сети электропитания.
Кроме этого, в настоящее время МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" проводятся мероприятия по закупке ещё 55 единиц табло, которые в скором времени также появятся на остановочных пунктах областного цента.
Напомним, электронное устройство отображает время прибытия автобуса на остановочный пункт. Информация о движении каждого пассажирского транспортного средства с датчиков ГЛОНАСС поступает в центральную диспетчерскую службу с задержкой всего в несколько секунд. Параметры движения автобуса (одним из главных является скорость) анализируются специальной компьютерной программой, которая дает примерный прогноз времени до прибытия его на остановку. Если машина задержалась в пути, например попала в пробку, стоит на светофоре или просто снизила скорость, программа вносит поправки в свои расчеты и может подкорректировать время до прибытия. Вся система функционирует в автоматическом режиме без участия человека.
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