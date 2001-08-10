Синегорск готовятся переключить на северный водозабор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрацией Южно-Сахалинска и АО "Сахалинская коммунальная компания", в ведении которого вопросы водоснабжения Синегорска, разработана дорожая карта по переключению села на северный водозабор с перечнем видов работ и сроками их проведения. Это улучшит качество водоснабжения в населенном пункте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выполнить все работы планируется в августе. Так, уже завершен первый подготовительный этап - к плотине северного водозабора доставлена специализированная техника и необходимые материалы. Начинаются технические работы по подготовке к врезке и подключению нового водопровода. На 19 августа запланирована врезка нового водопровода в действующий. Затем будут проведены гидравлические испытания, промывка и хлорирование нового водопровода. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 26 августа. Планируется завершить работы в более короткие сроки.
Напомним, в Синегорске два водозабора: северный и восточный. Так, жалобы на качество воды поступают от жителей домов, которые подключены к восточному водозабору.
До нормализации ситуации в Синегорск организован подвоз воды - во второй половине дня по адресам: ул. Коммунистическая, 65, 67, ул. Горная, 2, 5, 6, 7, 8, ул. Шахтерская, 6, 11, 13, а также в больницу и детский сад.
Из-за сильных дождей качество водоснабжения снизилось еще в ряде домов. Жалобы поступили от жителей с ул. Коммунистической, 6, 9, 17, 34, 41, 43. К ним также будет организован подвоз до улучшения водопроводной воды. В СКК рассчитывают, что за несколько дней взвесь, поднятая во время ливня, осядет и вода в водохранилище улучшится.
График подвоза воды размещен на подъездах домов. По вопросам водоснабжения можно обращаться по телефону 45-43-48.
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