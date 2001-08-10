Более 60% сотрудников "Сахалинэнерго" привились от ковида
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первые работники компании получили вакцину в январе текущего года. После выхода 18 июня 2021 года постановления главного государственного санитарного врача по Сахалинской области "О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Сахалинской области" руководством "Сахалинэнерго" были приняты дополнительные меры по вакцинации персонала.
На предприятиях и в офисах компании организована работа выездных пунктов вакцинации, усилена просветительская работа среди работников, реализуется программа поощрения, включающая, в том числе, выделение двух дней дополнительного оплачиваемого отпуска для вакцинированных.
Достигнутые в Сахалинэнерго результаты прививочной кампании не окончательные. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию руководство компании намерено продолжить мероприятия по вакцинации персонала.
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