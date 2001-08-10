В Дальнем на Большой полянке достраивается детский сад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дошкольное учреждение на улице Большая Полянка планируют сдать в декабре этого года. Детский сад примет 330 малышей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Следите за тем, чтобы работы выполнялись качественно, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Особое внимание к технологической части. Коммуникации, вентиляция. Ответственный объект - бассейн. Этот же подрядчик строил новую школу в Дальнем, которую высоко оценили и ученики, и родители в минувшем учебном году. Рассчитываем, что и новый объект будет сдан с должным качеством.
Общая площадь здания нового детского сада 4700 квадратных метров. В двухэтажном строении разместят 14 групп. Кроме помещений для каждой, предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн с чашей 3х7 метров, 2 кружковых помещения для занятий по рисованию. Для детей из групп комбинированного вида запланированы 3 кабинета логопеда и кабинет психолога. Помещения медицинского блока, пищеблок, прачечная и лифт. На территории детского сада организованы прогулочные площадки, спортивная зона для игры в мини-футбол, беговая дорожка и садовая зона с двумя теплицами.
- Это очень ожидаемый объект, - рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. - В Дальнем уже работает два детсада, но их недостаточно. Этот детсад примет 330 малышей. Многие будут переведены из других учреждений в городе, в которые дети ходят сейчас. Таким образом, мы создадим комфортные условия и для жителей Дальнего, и освободим ряд мест в городских учреждениях.
Технически объект готов на 62 процента. Сейчас ведутся внутренние и наружные отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей: отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, слаботочных сетей. Строители идут по графику и обещают сдать объект вовремя.
Наряду с детским садом в Дальнем, в этом году планируется сдать дошкольное учреждение в селе Новое Макаровского района. Оно примет 40 малышей. А также школу-детский сад в селе Кировское Тымовского района. В неё отправится 60 дошколят.
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