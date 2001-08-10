Общественная приемная помогла сахалинцу добиться обустройства пешеходной дорожки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несмотря на то, что земля принадлежит Минобороны, городские власти смогли решить проблему жителей
Пешеходную дорожку обустроили в планировочном районе Хомутово, от дома №22 по ул. Армейской до ближайшей автобусной остановки. Раньше жители были вынуждены идти по разбитой дороге, с риском для здоровья. Особенно тяжело путь давался мамам с колясками и пожилым жителям.
Один из жильцов дома в декабре 2020 года обратился в региональную общественную приемную с просьбой помочь в решении проблемы. Жалобу принял заместитель председателя областного правительства Владимир Сидоренко. Он направил запрос в городскую администрацию, откуда поступил ответ: ремонт дворовой территории у дома №22 по ул. Армейской будет проведен в 2023 году после передачи земель от министерства обороны в муниципальную собственность. А тропинка до автобусной остановки является стихийно образованной пешеходной дорожкой, и поэтому вообще не заявлена в ремонтных планах как отдельный объект.
Заявителя ответ не устроил, и он обратился в приемную повторно. После этого Владимир Сидоренко поспособствовал личной встрече жителя военного городка и вице-мэра Южно-Сахалинска Александра Гринберга.
Вице-мэр провел в Хомутово выездное совещание и согласился с тем, что дорожку необходимо отремонтировать. Он пообещал организовать работы до 1 августа 2021 года. И обещание сдержал: ремонтные работы по обустройству пешеходной дорожки от дома по ул. Армейской до остановочного павильона были выполнены 16 июля.
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