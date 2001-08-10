Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2021
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08:53, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Общественная приемная помогла сахалинцу добиться обустройства пешеходной дорожки

Общественная приемная помогла сахалинцу добиться обустройства пешеходной дорожки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несмотря на то, что земля принадлежит Минобороны, городские власти смогли решить проблему жителей

Пешеходную дорожку обустроили в планировочном районе Хомутово, от дома №22 по ул. Армейской до ближайшей автобусной остановки. Раньше жители были вынуждены идти по разбитой дороге, с риском для здоровья. Особенно тяжело путь давался мамам с колясками и пожилым жителям.

Один из жильцов дома в декабре 2020 года обратился в региональную общественную приемную с просьбой помочь в решении проблемы. Жалобу принял заместитель председателя областного правительства Владимир Сидоренко. Он направил запрос в городскую администрацию, откуда поступил ответ: ремонт дворовой территории у дома №22 по ул. Армейской будет проведен в 2023 году после передачи земель от министерства обороны в муниципальную собственность. А тропинка до автобусной остановки является стихийно образованной пешеходной дорожкой, и поэтому вообще не заявлена в ремонтных планах как отдельный объект.

Заявителя ответ не устроил, и он обратился в приемную повторно. После этого Владимир Сидоренко поспособствовал личной встрече жителя военного городка и вице-мэра Южно-Сахалинска Александра Гринберга.

Вице-мэр провел в Хомутово выездное совещание и согласился с тем, что дорожку необходимо отремонтировать. Он пообещал организовать работы до 1 августа 2021 года. И обещание сдержал: ремонтные работы по обустройству пешеходной дорожки от дома по ул. Армейской до остановочного павильона были выполнены 16 июля.

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