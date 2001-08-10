Для курильской ЦРБ приобретут диагностическое оборудование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Распоряжение, закрепляющее ранее достигнутые с губернатором Сахалинской области договоренности, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На федеральные средства для медицинского учреждения будут приобретены компьютерный томограф, цифровой маммограф и лабораторный анализатор. На покупку техники направят 80 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

- Курильчане должны получать лучшую диагностическую помощь, не выезжая в областной центр, - отметил губернатор Валерий Лимаренко. - Это наша важнейшая задача. Так, в прошлом году за счет региональных средств был приобретен компьютерный томограф для Южно-Курильска. Теперь современное диагностическое оборудование появится и на Итурупе. Уверен, техника позволит поднять качество оказания медицинских услуг в Курильске на новый уровень.

Напомним, 26 июля в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Михаил Мишустин посетил центральную районную больницу Курильска. Премьер-министр оценил качество медицинского обслуживания, ознакомился с оснащением учреждения, а также пообщался с сотрудниками ЦРБ.

Сейчас больница оснащена рентгеновским аппаратом, аппаратом УЗИ, флюорографом и аналоговым маммографом. Однако, по словам врачей, для наиболее эффективной работы учреждению необходимы компьютерный томограф, цифровой маммограф и прибор для иммуноферментного анализа. Председатель Правительства РФ поблагодарил сотрудников больницы за работу в непростое время и пообещал обеспечить всем необходимым.

Отметим, здание Курильской ЦРБ построили в 2010 году. Его общая площадь - более 2 тысяч квадратных метров. Проходить стационарное лечение здесь могут до 50 человек одновременно. Посещают больницу до 100 пациентов в смену.

В составе ЦРБ - отделения терапии, хирургии, оториноларингологии, акушерства и гинекологии, наркологии, офтальмологии, неврологии и стоматологии.

С 1 июля по поручению Валерия Лимаренко здесь началась углубленная диспансеризация курильчан, переболевших COVID-19. В планах - обследовать более 180 человек.