Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет 14 августа на базе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. В рамках фестиваля проведут конкурс, где выберут самого необычного воздушного змея, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
На конкурс могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов. Участники с покупными воздушными змеям также допускаются к участию.
Главные критерии – эстетика, зрелищность и технические достоинства, такие как высота полета, управляемость, маневренность. Победителей будут определять в нескольких категориях - самый высокий полет, самый долгий полет, самый яркий змей, самый большой змей и самый креативный змей.
Парящие высоко в небе восточные драконы, сказочные герои, неопознанные летающие арт-объекты - захватывающее зрелище, которое несомненно, будет красивым и романтичным!
Принять участие в конкурсе, продемонстрировать технические и художественные способности могут все желающие без возрастных ограничений. Категории участников - дети до 10 лет, подростки от 10 до 18 лет, взрослые 18+, корпоративная категория (организации) и влюбленные пары.
Для участия в конкурсе воздушных змеев необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке https://forms.gle/QY4cu1b6eTVyEAdG7
Мероприятие состоится в соответствии с указом Губернатора Сахалинской области о профилактике распространения COVID-19 от 12.07.2021 № 38 Количество участников ограничено - не более 50 человек. Начало мероприятия в 17:00.
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