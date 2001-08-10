Музей книги Чехова приглашает сахалинцев прогуляться по "съедобному" городу Конфетенбургу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Настоящий «сладкий» подарок готовит музей книги Чехова к грядущему Новому году. При поддержке регионального министерства культуры и архивного дела открывается выставка «Конфетенбург. Город, который съели». Организаторы экспозиции приглашают посетителей отправиться в мир сладостей конца XIX века – в те времена, когда только зарождались отечественное кондитерское дело и история ведущих фабрик страны.
Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, в преддверии зимних праздников, когда особенно хочется встретить настоящее чудо, гости выставки смогут ощутить атмосферу сказки, сродни той, что когда-то создал Эрнест Гофман, написав «Щелкунчика и Мышиного короля». Проводником по сладким локациям – от Леденцового луга до Марципанового замка – станет девятилетний Ванька Жуков из рассказа А.П. Чехова, который тоже мечтал о чуде в рождественскую ночь.
Воссоздать облик волшебного города Конфетенбурга удалось с помощью ярких конфетных обёрток и рекламных карточек, коробок из-под печенья и шоколада, а также предметов из чайных сервизов, столовых приборов и многого другого. Экспозиция объединит уникальные экспонаты из коллекций Музея истории шоколада и какао холдинга «Объединённые кондитеры», Санкт-Петербургского музея хлеба, Сахалинского областного художественного музея и музея книги Чехова.
В рамках выставочного проекта запустят программу тематических интерактивных занятий и утренников – это уникальная возможность провести зимние праздники в волшебной атмосфере Конфетенбурга. Открытие выставки состоится 20 ноября в 16:00, праздничная экспозиция будет работать до 17 января 2027 года.
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