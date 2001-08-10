В Южно-Сахалинске открылась выставка юных художников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выставочном зале Детской художественной школы (улица Вокзальная, 5А) открылась ежегодная выставка-конкурс изобразительного искусства «Остров фантазий». В этом году её участниками стали юные художники в возрасте от 6 до 18 лет из Сахалинской области и Хабаровского края. В экспозиции представлено более 170 работ.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, выставка объединила самые разные жанры и творческие направления – от классических натюрмортов до необычных фантазийных композиций. Для ребят это возможность не только показать свои работы, но и поделиться творческими успехами, увидеть произведения сверстников и получить вдохновение для новых идей.

Одна из участниц, Софья О., рассказала, что увлекается рисованием с раннего детства и мечтает связать с ним свою жизнь: «Я с ранних лет начала рисовать. Я бы хотела стать художником – это моя мечта».

Ева Воросова из Южно-Сахалинска занимается творчеством уже около пяти лет. Для неё участие в конкурсе – возможность оценить собственные достижения: «Участие в конкурсе для меня – то, что я добилась успехов и того, чего хотела. Я чувствую радость, счастье, гордость за себя, потому что смогла сделать то, что хотела».

На открытие выставки приехали и участники из районов области. Преподаватель детской школы искусств села Стародубское Валерий Ким привёз своих учеников в возрасте 10–12 лет. По его словам, такие конкурсы особенно важны для детей из отдалённых населённых пунктов: «Это большая возможность для ребят участвовать, смотреть, как рисуют другие, и повышать своё мастерство. Одна из ключевых задач рисования, на мой взгляд, – научить детей доводить начатое до конца, осуществлять задуманное. Это очень важно для будущего. Одна из моих учениц участвовала в этом конкурсе и впоследствии смогла поступить в Сахалинский колледж искусств».

Работы участников оценит профессиональное жюри. Член Сахалинского отделения Союза художников Дё Сон Ен, побывавший на предварительном просмотре, отметил высокий уровень подготовки юных авторов: «Ребята трудятся великолепно. Работы настолько гармоничны, что даже взрослые художники не всегда могут так сделать. А фантазия у детей всеобъемлющая, широкая – дети могут всё».

Имена победителей и призёров объявят на торжественном закрытии конкурса 20 ноября в 16:00. До этого времени жители и гости Южно-Сахалинска могут познакомиться с работами юных художников. Вход на выставку свободный.