Южносахалинцы старшего поколения осваивают спортивные бальные танцы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старшее поколение южносахалинцев имеет возможность заниматься спортивными бальными танцами. Занятия проходят ежедневно на базе МАУ «Спортивный город». Сегодня сформированы шесть творческих групп, в которых занимаются порядка 60 горожан в возрасте от 55 до 80 лет. Набор идёт постоянно, действует группа для новичков. Особенно на занятиях ждут мужчин.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, тренировки проводятся в рамках социального проекта «Сахалинское долголетие», который запущен и реализуется по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра Сергея Надсадина. Администрация города предоставляет помещение для занятий. С 2023 года тренирует танцоров серебряного возраста инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Инесса Паняева.
Инесса Паняева отметила: «Мы обучаем старшее поколение спортивным бальным танцам. Это не просто занятие для души, а вид спорта: наши танцоры выступают на соревнованиях, которые проводит федерация танцевального спорта Сахалинской области, участвуют в областных турнирах и фестивалях, в том числе инклюзивной направленности. Сейчас мы очень ждём мужчин в коллектив. Стесняться не нужно – научим всему с нуля. Спортивные бальные танцы – это красиво и полезно для здоровья». Она поблагодарила администрацию города и «Спортивный город» за поддержку: помещение предоставляется бесплатно, помогают с мероприятиями и выездами.
Танцоры этого направления – постоянные участники городских, областных соревнований, мероприятий и фестивалей. В программу входят танцы категории «стандарт»: медленный вальс, венский вальс, танго, квикстеп и фокстрот.
В прошлом году коллектив представлял регион в Москве на международном фестивале Inclusive Dance, а в этом году танцоры успешно выступили в Находке – привезли пять дипломов первой степени и два диплома второй степени.
Участница танцевальной группы «Импульс» Наталья Кан пришла в коллектив менее двух лет назад. По её словам, занятия дают не только физическую нагрузку, но и тренируют координацию, гибкость, баланс, укрепляют ноги и память. «На занятиях мы каждый раз изучаем что-то новое, нужно запоминать движения и шаги. А ещё это эмоции, заряд бодрости и ощущение эйфории, когда выходишь на паркет и тебе аплодируют. Коллектив очень дружный: помогаем и подсказываем друг другу», – поделилась Наталья Кан.
Александр Толкачев занимается спортивными бальными танцами около года. Он отмечает улучшение физического состояния и советует мужчинам не бояться пробовать: «Физически стал чувствовать себя лучше, ушли многие заболевания, перестала болеть шея. Танцы дают развитие, работу для головы. Сначала бывает трудно, но нужно пересилить себя. Коллектив и тренер поддерживают, помогают расти».
В ближайших планах танцоров серебряного возраста – областные соревнования по спортивным бальным танцам 22 ноября, поездка одной из групп в Москву на фестиваль Inclusive Dance, участие всех групп в дальневосточном этапе фестиваля в Хабаровске, а также внутриклубные конкурсы.
Присоединиться к занятиям можно по телефону: 8-914-747-16-59 (Инесса Юрьевна), 312-965.
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