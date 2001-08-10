Сахалинцев приглашает на выставку "Открой книгу – сделай своё открытие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка новых поступлений отраслевой литературы «Открой книгу – сделай своё открытие» открылась в главной островной библиотеке 19 октября. Экспозиция состоит из двенадцати тематических разделов и представляет издания по технике, естественным наукам, истории, медицине, социологии, экономике, праву, военному делу, сельскому хозяйству, спорту, психологии и педагогике. Кроме того, представлена учебная литература для студентов высших и средне-специальных учебных заведений, а также издания, которые могут заинтересовать читателей старшего поколения.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, среди новинок – «Excel, Word: лучший самоучитель для всех возрастов и поколений» Леонова В. Практическое пособие поможет освоить две самые популярные офисные программы даже тем, кто никогда раньше с ними не работал. Каждая тема снабжена подробными скриншотами и иллюстрациями, а объяснения даны простым и понятным языком.
Ещё одна новинка – «JavaScript на примерах. Просто о сложном» Мельник О.В. Книга будет полезна всем, кто изучает JavaScript – как начинающим, так и более опытным программистам. Издание содержит основы физического проектирования ЭВМ и предлагает простые аналогии для ассоциативного усвоения информации.
Также представлено учебное пособие «Болезни сердечно-сосудистой системы в практике врача терапевта» (Якунченко Т.И., Ромащенко О.В., Мевша О.В., Пятакович Ф.А. и др.). Оно содержит современные данные о диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний сердечно-сосудистой системы: артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, ревматизма, инфекционного эндокардита и приобретённых пороков сердца.
Все представленные на выставке издания после экспонирования будут доступны для выдачи на дом. Новинки расположены в фойе зала отраслевой литературы на третьем этаже библиотеки. Экспозиция будет доступна до 28 октября. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-27.
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