В Южно-Сахалинске наградили участников конкурса "Читающий папа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония подведения итогов фотоконкурса «Читающий папа» состоялась 18 октября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова, в день празднования Всероссийского дня отца.
В этом году конкурс вызвал большой отклик у сахалинских семей: участники прислали 70 работ. Каждая фотография представляет собой историю любви к чтению и друг к другу. Снимки оценивало компетентное жюри по четырём критериям: оригинальность идеи, уровень исполнения, художественная выразительность и композиционное решение. В состав жюри вошли специалисты библиотеки, профессиональные фотографы Николай Кущ и Екатерина Карпукова, а также психолог Анна Пак.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, приз зрительских симпатий получили Сергей Дроздовский, Евгений Тимофеев, Павел Павленко и Александр Гайворон. Третье место занял Кирилл Ткаченко с работой «Папа и космос», второе место досталось Антону Казакову с фотографией «Читающий папа». Победителем конкурса стал Ярослав Рыбалко, представивший работу «Луч света на двоих».
Партнёрами конкурса выступили областные учреждения культуры: краеведческий музей, зооботанический парк и кинодосуговое объединение. Все работы участников представлены на специальной выставке в Добро.Центре СахОУНБ на третьем этаже. Экспозиция продолжит работу до 25 октября включительно.
В завершение встречи организаторы поздравили всех отцов с праздником и пригласили семьи на следующее событие проекта «Всей семьёй в библиотеку». Пятого ноября сахалинцев ждёт встреча с психологом Ольгой Локтевой, где расскажут о том, как понимать друг друга, замечать эмоциональные изменения и поддерживать близких. Вход на мероприятие свободный.
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