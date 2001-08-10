Южно-Сахалинский симфонический оркестр представил концерт симфонической музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 октября концертный зал «Симфония» стал площадкой для музыкального путешествия по произведениям русских и советских композиторов. Южно-Сахалинский симфонический оркестр представил программу, объединившую оперные увертюры, оркестровые картины и фрагменты балетной музыки. За дирижёрским пультом – Александр Антонов, дирижёр оркестра, художественный руководитель и главный дирижёр которого – Тигран Ахназарян.

Вечер открылся «Торжественным шествием» Александра Глазунова, задавшим концертной программе масштабный и энергичный тон. Затем слушатели оказались в мире оперных образов Михаила Глинки. Увертюра к «Руслану и Людмиле», «Марш Черномора» и «Восточные танцы» раскрыли разные грани произведения – от стремительного движения до загадочных и красочных музыкальных эпизодов. Контрастом к ним прозвучала «Вальс-фантазия» композитора – сочинение, в котором оркестровая выразительность сочетается с лиричностью и изяществом.

Особое место в программе заняло вступление к опере Модеста Мусоргского «Хованщина» – «Рассвет на Москве-реке». Музыка постепенно раскрывает картину пробуждающегося города, создавая атмосферу спокойствия и ожидания. Другую сторону оперного мира представили произведения Николая Римского-Корсакова из «Снегурочки»: торжественное «Шествие царя Берендея» и задорная «Пляска скоморохов».

Финальным аккордом стала «Пляска пиратов» Арама Хачатуряна из балета «Спартак». Динамичное сочинение с ярким ритмом и драматическим характером завершило вечер на эмоциональной ноте. На протяжении концерта Александр Антонов не только руководил оркестром, но и знакомил публику с исполняемыми произведениями, обращая внимание на их особенности. Такой формат помог слушателям лучше ориентироваться в программе и внимательнее воспринимать музыкальные образы.

Как рассказали ТИА «Острова» в Южно-Сахалинском симфоническом оркестре, в коллективе отметили: «Каждое произведение этой программы – отдельная история со своим настроением, характерами и музыкальными красками. Важно, чтобы слушатель мог не просто услышать музыку, но и почувствовать, какие образы и эмоции стоят за ней. Именно в этом заключается особая сила симфонического исполнения». Концерт продолжил выступления коллектива, знакомящих сахалинскую публику с богатством симфонического репертуара. Оркестр благодарит слушателей за интерес к ЮССО и тёплый приём.