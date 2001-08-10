В главной библиотеке Сахалина прошёл устный журнал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устный журнал «Под шум листопада» в рамках проекта «Культурный горизонт» прошёл в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 28 сентября.

Гостями встречи стали подопечные Центра социального обслуживания населения. Программа получилась насыщенной и по-настоящему осенней. Участники познакомились с живописными пейзажами русских художников, запечатлевших красоту золотой поры, вспомнили известные стихи и проверили знания в тематической викторине. Посетители также узнали, какие яркие праздники проходят осенью в России и по всему миру.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, завершилась встреча музыкальным конкурсом «Угадай осеннюю мелодию», который подарил всем особое настроение и тёплые эмоции. Подобные события позволяют гостям расширить кругозор и провести время в приятной компании, наслаждаясь искусством, поэзией и музыкой в уютной атмосфере.