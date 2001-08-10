На Сахалине прошла XVI областная библиоярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В шестнадцатый раз скверы имени А.П. Чехова, подиум и территория за Сахалинской областной универсальной научной библиотекой имени Н.А. Тарасова превратились в главное книжное пространство островной осени. Областная библиоярмарка «САХалинский Арбат», посвящённая в этом году теме «Островные мифы и легенды», собрала писателей, художников, мастеров, ремесленников и сотни гостей – от самых юных читателей до представителей старшего поколения.

Торжественная церемония открытия началась в полдень. Со словами приветствия обратилась исполняющая обязанности директора СахОУНБ Алиса Морозова. Она отметила, что шестнадцать лет для традиции – возраст солидный. За эти годы библиоярмарка выросла из смелой идеи в один из самых узнаваемых культурных праздников острова. Первым музыкальным подарком стало выступление группы «Лер миф», а ансамбль «Сахалинские искорки» задал празднику энергичную тональность. Председатель Ремесленной палаты области Александр Гринько дал старт работе всех площадок.

Пространство ярмарки разделили на шесть тематических миров. «Святилище книжной мудрости» объединило книжный развал, выставку новинок и встречи с авторами. На литературной площадке прошла презентация книги Елены Иконниковой «Мифы Сахалина» и заседание клуба «12 стульев». «Тропа героев» предложила литературные игры и территорию детского чтения. В «Горнице мастеров» развернулась галерея работ островных умельцев, а «Кузница искусников» стала городом ремёсел. Площадка «Песни ветра с Охотского моря» подарила концерт, а «Скатерть-самобранка» угостила блинами, соленьями, вареньем и морсами.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, особое внимание уделили культуре коренных малочисленных народов Севера. На площадке «Сахалинская этномозаика» представили издания о фольклоре и быте КМНС, загадки и пазлы с традиционными костюмами. На мастер-классе по линогравюре можно было напечатать открытку с орнаментами коренных народов, а гастрономическим открытием стал мастер-класс по нивхской лепёшке. Выставка «На шёлковых свитках» познакомила с мифологией Кореи и Китая, а игра «Легенды Сахалина: правда и миф» предложила отличить реальные верования от выдумок.

Для юных гостей работали мастер-класс «Книжка-малышка», занятия Музея книги Чехова, площадка детской библиотеки и мастерская «Пурпур». Молодёжь ждали «Мифы в комиксах», настольные игры, магазин комиксов и кофейня. Свои экспозиции представили Краеведческий и Художественный музеи, комплекс «Победа» с мастер-классом по сборке оружия и другие партнёры. Весь день работали ремесленная аллея, книжная лотерея, аукцион и акция «Доброе сердце». Завершилась ярмарка церемонией закрытия с розыгрышем подарков от партнёров.