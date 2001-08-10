Островные школьники исследовали тайны водной оболочки планеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интеллектуальная игра, приуроченная ко Всемирному дню моря, прошла в СахОУНБ имени Н.А. Тарасова 24 сентября. В образовательном состязании сошлись ученики седьмых классов южно-сахалинской школы №8.
Формат встречи объединил черты интерактивной лекции и командного турнира. Программа была посвящена не только морям и океанам, но и глобальной водной оболочке Земли.
Школьникам предстояло применить знания из разных дисциплин. Помимо географических фактов о самых длинных реках России и наиболее солёных морях, ребята решали задачи на логику и смекалку. Участники обсудили экологические инновации, в частности разработку лондонского стартапа Skipping Rocks Lab, создавшего биоразлагаемую и съедобную упаковку для воды на основе экстракта водорослей.
Особый азарт вызвал блок с видеофрагментами научных экспериментов, раскрывающих нестандартные физические свойства воды. Команды искали ответы на неочевидные вопросы: в какой среде безопасно работают включённые электроприборы, почему дистиллированная жидкость может мгновенно замёрзнуть от встряхивания бутылки и при каких условиях вода закипает при +20 °C.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, за победу боролись шесть команд. По итогам всех раундов абсолютным победителем признана команда «Луксмаксеры», серебро у команды «Немытые», бронза – у «Туз в Арбуз». Подобные форматы работы с подростками позволяют библиотеке не только передавать академические знания, но и развивать навыки командной работы, критического мышления и интерес к естественным наукам и экологии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 12:39 Сегодня Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
- 08:43 22 Сентября Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?