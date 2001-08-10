Островные школьники исследовали тайны водной оболочки планеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интеллектуальная игра, приуроченная ко Всемирному дню моря, прошла в СахОУНБ имени Н.А. Тарасова 24 сентября. В образовательном состязании сошлись ученики седьмых классов южно-сахалинской школы №8.

Формат встречи объединил черты интерактивной лекции и командного турнира. Программа была посвящена не только морям и океанам, но и глобальной водной оболочке Земли.

Школьникам предстояло применить знания из разных дисциплин. Помимо географических фактов о самых длинных реках России и наиболее солёных морях, ребята решали задачи на логику и смекалку. Участники обсудили экологические инновации, в частности разработку лондонского стартапа Skipping Rocks Lab, создавшего биоразлагаемую и съедобную упаковку для воды на основе экстракта водорослей.

Особый азарт вызвал блок с видеофрагментами научных экспериментов, раскрывающих нестандартные физические свойства воды. Команды искали ответы на неочевидные вопросы: в какой среде безопасно работают включённые электроприборы, почему дистиллированная жидкость может мгновенно замёрзнуть от встряхивания бутылки и при каких условиях вода закипает при +20 °C.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, за победу боролись шесть команд. По итогам всех раундов абсолютным победителем признана команда «Луксмаксеры», серебро у команды «Немытые», бронза – у «Туз в Арбуз». Подобные форматы работы с подростками позволяют библиотеке не только передавать академические знания, но и развивать навыки командной работы, критического мышления и интерес к естественным наукам и экологии.