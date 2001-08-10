На Сахалине стартовал семейный фотоконкурс "Читающий папа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная островная библиотека объявляет о старте семейного фотоконкурса «Читающий папа», посвящённого Всероссийскому Дню отца. Заявочная кампания продлится до 13 октября.
Главная цель конкурса – привлечь внимание общества к совместному чтению отцов и детей как к положительному примеру семейного досуга. Через фотографии организаторы стремятся развивать традиции домашнего чтения, активнее вовлекать пап в этот процесс и укреплять связи между поколениями. Авторам предлагают запечатлеть самые трогательные моменты общения с книгой.
К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Один участник может представить до трёх фотографий, распечатанных на фотобумаге формата А4. Каждый снимок должен сопровождаться заявкой установленного образца и согласием на обработку персональных данных. Принимаются кадры, отражающие процесс совместного чтения; допускается разумная ретушь и небольшая обработка в графических редакторах.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, оценка работ пройдёт с 14 по 16 октября. Жюри будет анализировать снимки по пятибалльной шкале, обращая внимание на оригинальность идеи, уровень исполнения, художественную выразительность и композицию. Подробные условия указаны в Положении.
Торжественная церемония награждения и объявление победителей состоятся 18 октября в СахОУНБ имени Н.А. Тарасова. Победители получат дипломы, все участники – электронные сертификаты, а лучшие работы разместят на официальном сайте учреждения. Работы принимают по адресу: Южно-Сахалинск, улица Хабаровская, 78, второй этаж, центр «Универсалка». Событие проходит при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и регионального министерства культуры. Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-21 и +7 (4242) 45-25-26.
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