Нарек Ахназарян провёл мастер-класс для студентов Сахалинского колледжа искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском колледже искусств состоялся мастер-класс всемирно известного виолончелиста, лауреата международных конкурсов, победителя XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Нарека Суреновича Ахназаряна.

В рамках занятия музыкант вместе со студенткой 4 курса Сахалинского колледжа искусств Анной Волохотюк работал над двумя произведениями П. И. Чайковского и А. Дворжака, входящими в репертуар виолончелистов. Участники мастер-класса подробно разобрали особенности исполнения произведений, обратили внимание на технические и музыкальные нюансы, а также обсудили детали, которые особенно важны в процессе работы над музыкальным материалом.

За занятием наблюдали педагоги и учащиеся колледжа. Для них мастер-класс стал возможностью услышать профессиональные рекомендации одного из ведущих современных виолончелистов и изнутри увидеть работу музыканта над произведением.

После мастер-класса Нарек Ахназарян исполнил знаменитый «Ноктюрн» П. И. Чайковского в сопровождении малого состава Южно-Сахалинского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Тиграна Ахназаряна.

Продолжением встречи стал разговор с аудиторией. Нарек Ахназарян ответил на вопросы слушателей о своём музыкальном пути, ежедневной работе и занятиях, любимых композиторах и источниках вдохновения. Встреча получилась живой и содержательной - музыкант поделился не только профессиональным опытом, но и личным взглядом на профессию и музыку.

Уже 25 сентября Нарек Ахназарян выступит на Сахалине в качестве солиста вместе с Южно-Сахалинским симфоническим оркестром под управлением своего старшего брата - художественного руководителя и главного дирижёра оркестра Тиграна Ахназаряна. Концерт состоится в рамках открытия 28-го концертного сезона ЮССО в Чехов-центре.

Впервые на Сахалине прозвучит Концерт № 1 для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича - одно из выдающихся произведений мирового виолончельного репертуара. Особое значение этому выступлению придаёт и история самого произведения: концерт был создан при непосредственном участии выдающегося виолончелиста Мстислава Ростроповича, которому и посвящён. Нарек Ахназарян является учеником Ростроповича.

Также в программе открытия 28-го концертного сезона - «Праздничная увертюра» Д. Д. Шостаковича, отрывки из балета «Спартак» А. И. Хачатуряна и симфоническая сказка «Петя и волк» С. С. Прокофьева.

Открытие 28-го концертного сезона Южно-Сахалинского симфонического оркестра состоится 25 сентября в 19:00 в Чехов-центре.