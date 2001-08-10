Библиотека им. Тарасова приглашает на мероприятия в рамках фестиваля «Городская симфония»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках масштабного городского фестиваля «Городская симфония», 23 июля, Сахалинская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова организует работу двух площадок, объединяющих краеведческое просвещение и музыкальное общение.
На площадке «Территория творчества» для гостей будет организована интеллектуальная игра «Ты — остров или материк?». Мероприятие посвящено жизни и творческому наследию Н.А.Тарасова, выдающегося сахалинского поэта и прозаика, чье имя носит библиотека. Участникам предстоит проверить свои знания, узнать малоизвестные факты из биографии писателя и глубже познакомиться с культурным наследием сахалинской земли.
В вечернее время, с 19:30 до 20:30, на площадке за памятником Г.И. Невельскому (Коммунистический проспект, 33) состоится литературно-музыкальный вечер «Давайте негромко...». Организатором выступает творческое объединение исполнителей авторской песни «АПОстроВ».
В программе вечера заявлены выступления авторов и исполнителей объединения: Павла Гаврикова, Николая Михеева, Ольги Грабко, Вячеслава Юрьева и Вениамина Кима. К ним также присоединятся приглашенные гости: Евгений Кормщиков, Кристина Манакова и группа «Варианты». Репертуар включает как авторские произведения, так и песни известных российских бардов. Завершится встреча традиционным хоровым исполнением, в том числе знаменитой «Прощальной песней» на стихи Юрия Кима.
Вход на все мероприятия свободный.
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