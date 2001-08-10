Выставка французского романтизма открылась на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной библиотеке Сахалинской области открылась новая книжная экспозиция, посвящённая эпохе романтизма во французской литературе XIX века. Выставка начала работу в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова 6 июля и познакомит посетителей с шедеврами европейской словесности того времени.

XIX век стал периодом расцвета романтического движения во Франции, подарившим миру целую плеяду выдающихся писателей. Их произведения до сих пор завоёвывают читателей глубиной чувств и красотой литературного слога. Именно романтизм утвердил в литературе культ личности, стремление к идеалу, интерес к историческому прошлому и национальным преданиям, открыв новые горизонты для поэзии и прозы.

В экспозиции представлены прозаические и поэтические издания XIX века из фонда ценных и редких книг на французском и английском языках. Выставка рассказывает о наиболее ярких литераторах романтического направления — Франсуа-Рене де Шатобриане, Викторе Гюго, Александре Дюма, Жорж Санд и Альфреде де Мюссе.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особый интерес у посетителей вызывает книга-юбиляр — роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», которому в текущем году исполняется 195 лет. Среди экспонируемых изданий также представлены ранняя повесть Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне», ставшая своеобразным манифестом французского романтизма, приключенческий роман Дюма «Граф Монте-Кристо», философская повесть Жорж Санд «Консуело» и «Рассказы. Полное собрание сочинений» Альфреда де Мюссе.

Экспозиция разместилась в Зале справочно-библиографических и информационных услуг на втором этаже библиотеки и будет доступна для посещения до 6 августа. Все книги из фонда ценных и редких изданий можно посмотреть исключительно в режиме читального зала.