Выставка французского романтизма открылась на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной библиотеке Сахалинской области открылась новая книжная экспозиция, посвящённая эпохе романтизма во французской литературе XIX века. Выставка начала работу в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова 6 июля и познакомит посетителей с шедеврами европейской словесности того времени.
XIX век стал периодом расцвета романтического движения во Франции, подарившим миру целую плеяду выдающихся писателей. Их произведения до сих пор завоёвывают читателей глубиной чувств и красотой литературного слога. Именно романтизм утвердил в литературе культ личности, стремление к идеалу, интерес к историческому прошлому и национальным преданиям, открыв новые горизонты для поэзии и прозы.
В экспозиции представлены прозаические и поэтические издания XIX века из фонда ценных и редких книг на французском и английском языках. Выставка рассказывает о наиболее ярких литераторах романтического направления — Франсуа-Рене де Шатобриане, Викторе Гюго, Александре Дюма, Жорж Санд и Альфреде де Мюссе.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, особый интерес у посетителей вызывает книга-юбиляр — роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», которому в текущем году исполняется 195 лет. Среди экспонируемых изданий также представлены ранняя повесть Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне», ставшая своеобразным манифестом французского романтизма, приключенческий роман Дюма «Граф Монте-Кристо», философская повесть Жорж Санд «Консуело» и «Рассказы. Полное собрание сочинений» Альфреда де Мюссе.
Экспозиция разместилась в Зале справочно-библиографических и информационных услуг на втором этаже библиотеки и будет доступна для посещения до 6 августа. Все книги из фонда ценных и редких изданий можно посмотреть исключительно в режиме читального зала.
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