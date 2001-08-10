В сахалинской библиотеке прошли интеллектуальные игры "Время приключений"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская Мероприятия были построены в формате интерактивного погружения в мир литературы и фольклора областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Тарасова продолжает принимать участников летних образовательных площадок. Интеллектуальные игры «Время приключений», гостями которых стали учащиеся среднего звена школы №13 прошли 3 и 4 июня.
Мероприятия были построены в формате интерактивного погружения в мир литературы и фольклора. Организаторы сделали ставку на сочетание классических знаний и современных молодежных форматов: ребята состязались в знании русских народных сказок и популярных детских книг, решали нестандартные логические задачи, а также выполняли задания, включающие элементы любимых компьютерных игр и даже актуальные интернет-мемы.
Такая смесь традиционной начитанности и современного цифрового мышления позволила школьникам не только проверить свою эрудицию и вспомнить любимых литературных героев, но и в полной мере ощутить, что библиотека – это пространство для живого общения, веселья и интеллектуального азарта. За два дня игры прошли в атмосфере настоящего приключения, подарив детям яркие эмоции и командный дух.
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