На Сахалине открылась выставка о писателях-юбилярах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая книжная выставка «Писатели-юбиляры» открылась в главной библиотеке островного региона 4 июня. Экспозиция знакомит посетителей с творчеством выдающихся русских и зарубежных авторов, чьи юбилеи отмечаются в летний период, рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ.
Среди героев выставки – основоположник жанра исторического романа Вальтер Скотт, создатель жанра «роман без героя» Уильям Теккерей и родоначальник жанра «затерянные миры» Генри Хаггард. Особое место в экспозиции занимают произведения «короля острот» Бернарда Шоу, чьи пьесы не сходят со сцен мировых театров, крупнейшего представителя американского социального реализма Теодора Драйзера, а также советского писателя Виктора Некрасова, который одним из первых в литературе правдиво и без прикрас рассказал о настоящих ужасах войны, о страхах, боли и вере в победу простых солдат.
На стендах представлены краткие биографические справки, книги о жизни и творчестве юбиляров, а также их знаменитые художественные произведения.
Гости смогут увидеть такие всемирно известные романы и пьесы, как «Айвенго» В. Скотта, «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея, «Дочь Монтесумы» Г. Хаггарда, «Пигмалион» Б. Шоу и «Сестра Керри» Т. Драйзера.
Примечательно, что литература представлена как на русском, так и на английском языках, что открывает дополнительные возможности для изучения оригинальных текстов.
Все книги, представленные на выставке, после завершения экспонирования будут доступны для чтения в библиотеке и выдачи на дом.
Экспозиция расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж) и будет работать до 31 августа.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-47.
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