Сахалинцев приглашают прочитать стихи Пушкина в преддверии дня рождения классика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Площадка громкого чтения «Пушкин – любимый поэт А. П. Чехова» традиционно пройдёт в музее книги 5 июня – накануне дня рождения классика – при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Напомним, что ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день России и День русского языка.

Акция в формате свободного микрофона объединит почитателей творчества писателя и поэта. Вспомнить бессмертные строки смогут ученики и их педагоги, студенты и преподаватели – все, кто неравнодушен к стихам, знакомым ещё со школьных времён!

Приглашаем всех желающих 5 июня в 12:00, акция пройдёт в сквере у музея книги Чехова, в случае неблагоприятной погоды – в литературной гостиной музея.