На Сахалине открыли книжную выставку к 70-летию журнала "Наш современник"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова подготовили экспозицию, посвященную семидесятилетнему юбилею журнала "Наш современник". Книжная выставка-обзор стартовала 2 июня 2026 года и предложит посетителям уникальную возможность проследить эволюцию одного из ведущих литературных изданий России.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, журнал начал свой путь в 1956 году как альманах, а статус ежемесячника получил в 1964-м. За семь десятилетий издание стало важнейшей площадкой для отечественной словесности. С 1989 года главный редактор Станислав Куняев укрепил позиции журнала как ключевого рупора "деревенской прозы": здесь печатались Фёдор Абрамов, Виктор Астафьев, Василий Белов и Валентин Распутин.
Организаторы выставки подобрали подборку номеров журнала разных лет, чтобы продемонстрировать преемственность литературных традиций и патриотической позиции издания. Посетители увидят произведения прозы, поэзии и публицистики, которые отражают стремление "Нашего современника" сохранять традиционные русские ценности.
