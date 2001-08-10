В Южно-Сахалинске прошёл литературно-музыкальный вечер "Наше, русское, родное!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 мая 2026 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова состоялся литературно-музыкальный вечер "Наше, русское, родное!". Мероприятие вошло в программу XV региональных Кирилло-Мефодиевских чтений, стартовавших в островной столице в тот же день, а организаторы приурочили его также к 165-летию посещения Сахалина святителем Иннокентием (Вениаминовым).
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, программу открыл Образцовый фольклорный ансамбль "Туесок" – он задал тёплую народную атмосферу праздника. В литературной части ведущие подробно рассказали о подвиге святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянский алфавит, и о развитии письменности – от глаголицы до кириллицы. Особое внимание ведущие уделили просветительской миссии святителя Иннокентия (Вениаминова), первого православного епископа Камчатки, Курил и Алеутских островов. Представитель Южно-Сахалинской и Курильской епархии иерей Юрий Добренко выступил с исторической справкой о подвиге первосвятителя и напутственным словом.
Иерей Юрий Добренко отметил, что Кирилл и Мефодий принесли на Русь зерно грамотности и веры, из которого выросло могучее древо нашей культуры. Такой же просветительский подвиг святитель Иннокентий совершил на Дальнем Востоке: изучая языки и обычаи коренных народов, он переводил Евангелие, чтобы духовные истины стали близкими и понятными. Священник подчеркнул – корни нашей культуры христианские, и именно в этом наследии заложены глубинные смыслы, которые помогают понимать прошлое и находить духовные ориентиры в современном мире.
Зрители совершили путешествие в мир древнерусской книжности: на экране специалисты библиотеки продемонстрировали уникальные буквицы из Остромирова и Юрьевского Евангелий и раскрыли секреты создания заглавных букв, украшенных киноварью и золотом. В завершение вечера гости самостоятельно отпечатали на станке буквицу из Юрьевского Евангелия – так они прикоснулись к технологии древних мастеров.
Значительную часть программы посвятили истории Государственной Третьяковской галереи – хранительницы национального художественного кода. Ведущие рассказали о меценате Павле Михайловиче Третьякове, его бескорыстном собирательстве и вкладе в сохранение русской живописи, а затем провели интерактивную викторину. Участники угадывали шедевры по фрагментам, вспоминая имена Шишкина, Репина, Левитана и Васнецова, – познавательный блок превратился в увлекательное состязание эрудиции и живой диалог об искусстве.
В зале развернули тематическую книжную выставку: экспозиция охватила ключевые темы вечера – издания о Кирилле и Мефодии, славянской письменности, русском орнаменте и памятниках древнерусской миниатюры. Особый интерес у гостей вызвали альбом "Азбука русского искусства XII–XX веков из собрания Третьяковской галереи" и красочное издание "Лубочная азбука" современной художницы Ольги Соколовой, обращающейся к традициям народного лубка. После закрытия выставки каждый читатель сможет ознакомиться с представленными книгами в читальном зале или взять их для домашнего чтения согласно Правилам пользования библиотекой.
Литературно-музыкальный вечер подтвердил роль главной островной библиотеки как центра социокультурной коммуникации, где историческое наследие, духовные ценности и семейные традиции переплетаются в единое целое. Мероприятие стало ещё одной ступенью в реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" – библиотечное пространство способствует воспитанию уважения к отечественной истории и укреплению гражданского самосознания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на показательное кормление фламинго
08:51 Сегодня Минздрав включил хирургические операции в стандарт лечения детского ожирения
10:52 Сегодня За сутки на Сахалине автоинспекторам попались три нетрезвых водителя и девять – без прав
12:01 Сегодня "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
14:14 15 Мая Детеныш кенгуру родился в Сахалинском зоопарке
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 13:41 Сегодня Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 Сегодня "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
- 11:16 Вчера Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 20 Мая Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?