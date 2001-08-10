В Южно-Сахалинске прошёл литературно-музыкальный вечер

21 мая 2026 года в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова состоялся литературно-музыкальный вечер "Наше, русское, родное!". Мероприятие вошло в программу XV региональных Кирилло-Мефодиевских чтений, стартовавших в островной столице в тот же день, а организаторы приурочили его также к 165-летию посещения Сахалина святителем Иннокентием (Вениаминовым).

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, программу открыл Образцовый фольклорный ансамбль "Туесок" – он задал тёплую народную атмосферу праздника. В литературной части ведущие подробно рассказали о подвиге святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянский алфавит, и о развитии письменности – от глаголицы до кириллицы. Особое внимание ведущие уделили просветительской миссии святителя Иннокентия (Вениаминова), первого православного епископа Камчатки, Курил и Алеутских островов. Представитель Южно-Сахалинской и Курильской епархии иерей Юрий Добренко выступил с исторической справкой о подвиге первосвятителя и напутственным словом.

Иерей Юрий Добренко отметил, что Кирилл и Мефодий принесли на Русь зерно грамотности и веры, из которого выросло могучее древо нашей культуры. Такой же просветительский подвиг святитель Иннокентий совершил на Дальнем Востоке: изучая языки и обычаи коренных народов, он переводил Евангелие, чтобы духовные истины стали близкими и понятными. Священник подчеркнул – корни нашей культуры христианские, и именно в этом наследии заложены глубинные смыслы, которые помогают понимать прошлое и находить духовные ориентиры в современном мире.

Зрители совершили путешествие в мир древнерусской книжности: на экране специалисты библиотеки продемонстрировали уникальные буквицы из Остромирова и Юрьевского Евангелий и раскрыли секреты создания заглавных букв, украшенных киноварью и золотом. В завершение вечера гости самостоятельно отпечатали на станке буквицу из Юрьевского Евангелия – так они прикоснулись к технологии древних мастеров.

Значительную часть программы посвятили истории Государственной Третьяковской галереи – хранительницы национального художественного кода. Ведущие рассказали о меценате Павле Михайловиче Третьякове, его бескорыстном собирательстве и вкладе в сохранение русской живописи, а затем провели интерактивную викторину. Участники угадывали шедевры по фрагментам, вспоминая имена Шишкина, Репина, Левитана и Васнецова, – познавательный блок превратился в увлекательное состязание эрудиции и живой диалог об искусстве.

В зале развернули тематическую книжную выставку: экспозиция охватила ключевые темы вечера – издания о Кирилле и Мефодии, славянской письменности, русском орнаменте и памятниках древнерусской миниатюры. Особый интерес у гостей вызвали альбом "Азбука русского искусства XII–XX веков из собрания Третьяковской галереи" и красочное издание "Лубочная азбука" современной художницы Ольги Соколовой, обращающейся к традициям народного лубка. После закрытия выставки каждый читатель сможет ознакомиться с представленными книгами в читальном зале или взять их для домашнего чтения согласно Правилам пользования библиотекой.

Литературно-музыкальный вечер подтвердил роль главной островной библиотеки как центра социокультурной коммуникации, где историческое наследие, духовные ценности и семейные традиции переплетаются в единое целое. Мероприятие стало ещё одной ступенью в реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" – библиотечное пространство способствует воспитанию уважения к отечественной истории и укреплению гражданского самосознания.