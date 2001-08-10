Представители Беларуси и 11 регионов России приняли участие в конференции на Сахалине

Специалисты библиотечного дела из 11 регионов России и Республики Беларусь нашли эффективные точки соприкосновения между библиотеками и молодёжью в условиях цифровой конкуренции и изменения потребительских предпочтений. Участники межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Библиотека и молодёжь: точки соприкосновения в условиях современных вызовов» заслушали более 30 выступлений и представили 3 стендовых доклада. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ имени Н.А. Тарасова, конференция прошла 20–21 мая при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела и Ассоциации библиотек Сахалинской области (АБСО).

Заместитель директора по основной деятельности и информационным технологиям Алиса Морозова в приветственном слове обозначила ключевую задачу конференции – найти эффективные точки соприкосновения между библиотеками и молодёжью. Она подчеркнула роль библиотек в приобщении подрастающего поколения к чтению, формировании интереса к родному языку, истории и современной жизни России, укреплении духовно-нравственных традиций. В очно-дистанционном формате в работе конференции приняли участие специалисты из Луганской Народной Республики, Республик Коми, Крым и Хакасия, Хабаровского края, Кемеровской, Курской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Сахалинской областей, а также из Республики Беларусь.

Протоиерей Виктор Горбач в выступлении «Православие и современная молодёжь: служение ближнему и Отечеству» обратился к философскому наследию Ивана Ильина. Он показал, как традиционные духовные ценности помогают молодым людям обрести смысл жизни, найти своё место в обществе и сформировать патриотическое сознание. Директор МАУ «Центр молодёжных инициатив» Олег Гортованов представил инновационные подходы в работе с молодёжью. Заведующий методическим отделом модельной центральной городской библиотеки МАУ «Корсаковская ЦБС» Татьяна Лоншакова ознакомила присутствующих с результатами исследования «Библиотека и молодёжь: как мы понимаем друг друга».

Доклад «Аспекты государственной политики по работе с молодёжью в библиотечной сфере Сахалинской области», подготовленный исполняющим обязанности директора СахОУНБ имени Н.А. Тарасова Мариной Волковой, представила заведующий отделом методической и научно-исследовательской работы Валентина Бурлакова. Она осветила успешные практики по организации работы с молодёжью и отметила их эффективность при наличии ресурсной базы, которой обладают общедоступные библиотеки Сахалинской области.

Участники секции «Библиотека как центр притяжения молодёжи в цифровом обществе» обсудили интеграцию цифровых ресурсов, адаптацию библиотек через интернет-мемы, реализацию программы «Пушкинская карта», инклюзивные практики и использование нейросетей в библиотечной деятельности. На круглом столе «Преемственность поколений и роль общедоступных библиотек в воспитании молодёжи» специалисты обсудили патриотическое воспитание, укрепление семейных ценностей, профориентацию, книжные клубы и вовлечение читателя в библиотечное пространство.

Подводя итоги, исполняющий обязанности директора СахОУНБ имени Н.А. Тарасова Марина Волкова отметила, что современные библиотеки являются многофункциональными центрами, сочетающими образовательные, культурные, досуговые и социальные возможности, востребованные в молодёжной среде. Проектная деятельность, межведомственное партнёрство, комплексный подход, объединяющий историческое, патриотическое, краеведческое, правовое, экологическое и эстетическое направления, – такие практики позволяют формировать целостную духовно-нравственную личность. Интерактивные форматы – квесты, игры, литературные стендапы, творческие конкурсы – обеспечивают вовлечённость аудитории. При этом библиотеки учитывают возрастные особенности группы от 14 до 35 лет, адаптируя формы работы и подбирая соответствующий контент.

Участники конференции подчеркнули, что в условиях цифровой конкуренции и изменения потребительских предпочтений молодёжи библиотеки остаются надёжным центром притяжения, формирующим гражданскую идентичность и патриотические чувства. Среди ключевых вызовов специалисты назвали снижение интереса к чтению, необходимость цифровой трансформации и освоение новых компетенций. Для решения этих задач участники предложили развивать цифровую инфраструктуру, создавать качественный контент, внедрять интерактивные форматы, расширять межведомственное партнёрство и проектную деятельность с привлечением грантовых средств.

По итогам конференции организаторы планируют издать сборник материалов и разместить его на Портале библиотек Сахалинской области, а также разработать методические рекомендации по работе с молодёжной аудиторией на основе лучших практик. В завершение мероприятия Марина Волкова вручила благодарственные письма участникам. Культурную программу дополнили выступление представителей продюсерского центра Voice group и презентация проекта «Печатня за углом».