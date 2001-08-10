Штамп князя пополнил коллекцию сахалинской библиотеки

Сахалинская областная универсальная научная библиотека пополнила электронный путеводитель «Владельческие книжные знаки» двумя редкими штампами XIX–XX веков. Один знак принадлежал сотруднику библиотеки Румянцевского музея, другой – князю и основателю фабрики в Беларуси.

Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, первый штамп – «Библiотека / В. И. Безсонова / въ МосквѢ» – принадлежит Валентину Безсонову. Этот человек работал в библиотеке Румянцевского музея с 1907 года. Библиотекари обнаружили знак на журнале «Русский вестник» за 1901 год.

Второй штамп – князя Фёдора Паскевича – сотрудники нашли на издании «Сахалинский календарь и материалы к изучению острова Сахалина [на 1896 г.]». Библиотека признала этот календарь книжным памятником по социально-значимому критерию. Князь Паскевич основал в 1870 году в городе Добруш Гомельской области Беларуси деревообрабатывающее предприятие. Позже владельцы перепрофилировали его в писчебумажную фабрику. Фабрика работает до сих пор – государство включило её в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Владельческие книжные знаки помогают изучать историю бытования книги – они освещают книгоиздательскую деятельность, библиотечное дело и меценатство. Сотрудники СахОУНБ ведут научно-исследовательскую работу по выявлению и атрибуции таких знаков с 2019 года. Библиотека разместила электронный путеводитель на официальном сайте «Книжные памятники, особо ценные и редкие документы СахОУНБ» в разделе «Путеводители». Ресурс доступен для всех пользователей онлайн.