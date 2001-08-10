Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2026
Сейчас 20:35
74,59|87,77
В Южно-Сахалинске в автомобиле на парковке обнаружили тело мужчины
Новости культуры Сахалина и Курил

Штамп князя пополнил коллекцию сахалинской библиотеки

Сахалинская областная универсальная научная библиотека пополнила электронный путеводитель «Владельческие книжные знаки» двумя редкими штампами XIX–XX веков. Один знак принадлежал сотруднику библиотеки Румянцевского музея, другой – князю и основателю фабрики в Беларуси.

Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, первый штамп – «Библiотека / В. И. Безсонова / въ МосквѢ» – принадлежит Валентину Безсонову. Этот человек работал в библиотеке Румянцевского музея с 1907 года. Библиотекари обнаружили знак на журнале «Русский вестник» за 1901 год.

Второй штамп – князя Фёдора Паскевича – сотрудники нашли на издании «Сахалинский календарь и материалы к изучению острова Сахалина [на 1896 г.]». Библиотека признала этот календарь книжным памятником по социально-значимому критерию. Князь Паскевич основал в 1870 году в городе Добруш Гомельской области Беларуси деревообрабатывающее предприятие. Позже владельцы перепрофилировали его в писчебумажную фабрику. Фабрика работает до сих пор – государство включило её в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Владельческие книжные знаки помогают изучать историю бытования книги – они освещают книгоиздательскую деятельность, библиотечное дело и меценатство. Сотрудники СахОУНБ ведут научно-исследовательскую работу по выявлению и атрибуции таких знаков с 2019 года. Библиотека разместила электронный путеводитель на официальном сайте «Книжные памятники, особо ценные и редкие документы СахОУНБ» в разделе «Путеводители». Ресурс доступен для всех пользователей онлайн.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?