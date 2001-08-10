В Холмске открылась выставка о локальных группах русского народа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмске начала работу выставка о многообразии русской культуры. Экспозиция «Мы русские. Локальные группы русского народа» открылась 11 апреля в Историко-культурном центре Холмского муниципального округа.
Проект подготовил Российский этнографический музей при поддержке местного учреждения культуры. Сотрудники музея дополнили планшетную экспозицию подлинными предметами быта из своих фондов. Жители и гости портового города увидят туесок, ухват, рубель, веретёна, лапти и другие артефакты.
Заведующий филиалом РЭМ в Южно-Сахалинске Глеб Чечевин поблагодарил гостей и администрацию Холмска за сотрудничество. Он отметил, что музей регулярно привозит свои проекты в муниципалитеты Сахалинской области. Посетители познакомятся с локальными группами русского народа – мещёрой, полехами, каменщиками, поляками и другими.
Исполняющая обязанности директора историко-культурного центра Татьяна Коноплева поприветствовала собравшихся. Она подчеркнула, что изучение традиций стало настоящим трендом, а тема пользовалась высоким спросом у холмчан на выставках 2024 и 2025 годов – «Шкатулка драгоценностей» и «Люди одного очага».
Экспозиция будет работать до 7 мая. Место проведения: историко-культурный центр в Холмске.
