В Холмске открылась выставка о локальных группах русского народа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске начала работу выставка о многообразии русской культуры. Экспозиция «Мы русские. Локальные группы русского народа» открылась 11 апреля в Историко-культурном центре Холмского муниципального округа.

Проект подготовил Российский этнографический музей при поддержке местного учреждения культуры. Сотрудники музея дополнили планшетную экспозицию подлинными предметами быта из своих фондов. Жители и гости портового города увидят туесок, ухват, рубель, веретёна, лапти и другие артефакты.

Заведующий филиалом РЭМ в Южно-Сахалинске Глеб Чечевин поблагодарил гостей и администрацию Холмска за сотрудничество. Он отметил, что музей регулярно привозит свои проекты в муниципалитеты Сахалинской области. Посетители познакомятся с локальными группами русского народа – мещёрой, полехами, каменщиками, поляками и другими.

Исполняющая обязанности директора историко-культурного центра Татьяна Коноплева поприветствовала собравшихся. Она подчеркнула, что изучение традиций стало настоящим трендом, а тема пользовалась высоким спросом у холмчан на выставках 2024 и 2025 годов – «Шкатулка драгоценностей» и «Люди одного очага».

Экспозиция будет работать до 7 мая. Место проведения: историко-культурный центр в Холмске.