Сахалинская библиотека провела эксперимент с форматом литературного юмора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная библиотека провела первый на острове литературный стендап, который объединил юмор, личные истории и любовь к чтению. Уникальное мероприятие, стартовавшее с набора участников в конце 2025 года, показало, что библиотека может стать площадкой для смелых современных форматов.

5 февраля на сцену в главной библиотеке области вышли восемь авторов разных возрастов и профессий. В течение полутора часов они делились с залом ироничными и тёплыми историями из своей читательской жизни. Зрители не только смеялись, но и сопереживали, а после некоторых выступлений скандировали «браво» и просили «бис».

Особенно организаторы отметили выступление двух школьников, которые доказали, что чувство юмора и глубокая литературная рефлексия не зависят от возраста. Победу в зрительском голосовании за лучший номер одержал учитель русского языка и литературы. Он представил серию сатирических буктрейлеров к классическим произведениям школьной программы, от «Мастера и Маргариты» до «Истории Пугачёвского бунта». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, его мастерское владение словом и умение показать абсурд в привычных текстах покорило аудиторию.

Пока зрители выбирали фаворита, организаторы провели для них интеллектуальную литературную викторину. В библиотеке подчеркнули, что поддержка подобных новаторских практик соответствует задачам партийного проекта «Культура малой Родины». Следующий выпуск «Книжного стендапа» уже запланирован на май 2026 года, и библиотека приглашает новых участников. Подать заявку на выступление можно по телефону +7 (4242) 45-25-02.