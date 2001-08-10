В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Показ картины 21 января стал завершающим этапом одноимённого грантового проекта, который реализует Сахалинский областной художественный музей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, библиотека выступила ключевым партнёром, предоставив свою площадку для демонстрации фильма широкой аудитории.

Перед началом показа к зрителям обратилась сценарист и режиссёр ленты, известный сахалинский журналист Людмила Машукова. Она объяснила, что главная цель фильма - сохранить память о Гиви Манткаве. Документальная картина представляет художника не только как выдающегося мастера живописи и графики, но и как человека, который глубоко чувствовал природу, историю и уникальную атмосферу Сахалина.

Фильм вызвал живой отклик у собравшихся. Зрители благодарили авторов за трогательное и искреннее повествование, отмечая важность таких проектов для сохранения культурного наследия островного региона.