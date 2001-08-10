Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ансамбль современной народной песни "Русский терем" представил южносахалинцам обновленную концертную программу "От героев былых времен". Выступление, которое состоялось в киноконцертном зале "Октябрь", посвятили знаковым датам - Дню героев Отечества, 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, концерт задумали как глубокое музыкальное повествование о подвиге русского народа. Его драматургия провела зрителей через всю историю Великой Отечественной войны - от тревожных нот "Священной войны" до ликующего "Майского вальса". Особую эмоциональную силу выступлению придало участие Заслуженного коллектива народного творчества России - Сахалинского русского народного хора под управлением Ирины Мельниченко, исполнившего как картины мирной жизни ("Ходят кони"), так и скорбь о павших ("На Мамаевом кургане").

Кульминацией программы стал блок песен о современных героях. Зал слушал композиции "Молитва", "Мать и сын" и "Офицеры" стоя, выражая единство, уважение и память. Ансамбль "Русский терем", созданный в 2008 году, неоднократно представлял Южно-Сахалинск на международных площадках в Китае, Южной Корее и Японии. Своё заключительное выступление в этом году коллектив даст в городском парке 31 декабря.