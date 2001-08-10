Выставка "Творческий сугроб" открывается в "Городе художников" на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 4-й этаж) состоится открытие зимней выставки-продажи «Творческий сугроб» — яркого коллективного проекта сахалинских художников. Экспозиция организована музеем книги Чехова при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела в рамках стратегического проекта Валерия Лимаренко «Художники Сахалинской области».
В преддверии Нового года галерея превратится в согревающее творческое пространство, где под одной крышей собраны живопись, графика и акварель авторства более чем двадцати мастеров. Вас ждут зимние пейзажи, атмосферные деревенские истории, морские сюжеты, праздничные настроения и сюрпризы островной природы, какими их запечатлел взгляд художников.
«Творческий сугроб» — это атмосфера живого общения, вдохновения и ощущения приближающегося праздника. Гости открытия выставки смогут не только первыми увидеть экспозицию, но и пообщаться с авторами работ, а также выбрать понравившиеся произведения и зарядиться атмосферой творчества.
Открытие выставки состоится 11 декабря в 16:00. Вход свободный! Ждём вас на уютной и по-настоящему зимней встрече с искусством!
