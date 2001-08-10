Лекция о пароходе "Ванцетти" открыла сахалинцам героические страницы освоения Арктики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной научной библиотеке представили лекцию, посвященную героической истории освоения Арктики и судьбе парохода "Ванцетти". Мероприятие приурочили к значимой дате - 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.
Лекцию "Сквозь льды Арктики: о пароходе „Ванцетти“" прочла ведущий архивист Государственного исторического архива Сахалинской области Анна Васькина. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, выступление охватило многовековой период - от древних поселений на Кольском полуострове и Чукотке до масштабных советских экспедиций XX века. Слушатели узнали о походах новгородских купцов, экспедициях Виллема Баренца и Семёна Дежнёва, а также о героических рейсах, в ходе которых моряки прошли всё арктическое побережье России.
Особое место в повествовании заняла история парохода "Ванцетти". Это судно, построенное в Ленинграде в 1928 году как лесовоз, сыграло заметную роль на раннем этапе советского освоения Севера. Хотя "Ванцетти" не имел ледокольного класса, он совершал рейсы в суровых арктических широтах. В годы Великой Отечественной войны экипаж обычного торгового судна проявил исключительное мужество. В январе 1943 года в Баренцевом море пароход вступил в бой с немецкой подводной лодкой, сумел уклониться от торпед и ответным огнём нанёс противнику серьёзные повреждения.
Мероприятие состоялось в рамках проекта "Краеведческие штудии" и реализации государственной культурной политики, направленной на сохранение исторической памяти. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко курирует эту работу, целью которой является популяризация героического наследия страны.
