Фотоальбом «Крейсер «Новик» у поста Корсаковского» представили в краеведческом музее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотоальбом «Крейсер «Новик» у поста Корсаковского» представили 16 октября в краеведческом музее. Издание стало результатом кропотливой работы историков и поисковиков, позволяющим по-новому взглянуть на события Русско-японской войны, которым в этом году исполнилось 120 лет. Книга содержит уникальные снимки, запечатлевшие знаменитый корабль во время его пребывания у берегов Сахалина. Эти фотографии долгое время оставались в архивах, но теперь полноценно вводятся в научный оборот.
«Для Сахалина Русско-японская война стала не просто событием. На 40 лет остров был разделен. В современной России наш регион единственный, на территории которого проходили сражения данной войны», – отметила на презентации и. о. заместителя директора музея по научно-исследовательской работе и развитию Юлия Дин.
«Новик» снискал себе славу самого боевого корабля Порт-Артурской эскадры. Для Сахалина же, вольно или невольно, крейсер стал предвестником будущих трагических событий. Остров в течение полугода находился далеко в стороне от сражений Русско-японской войны. Он оказался вовлечен в военные действия в тот день, когда на рейд Корсаковского поста подошел израненный в бою корабль. В тот же день «Новик» будет подбит, дав свой последний бой неприятельскому крейсеру в Анивском заливе, и затоплен на мелководье решением своего капитана.
В альбом вошли снимки, запечатлевшие «Новик» как в строю, так и уже затопленный корабль. Можно увидеть команду во время ее дислокации в Корсаковском посту, а также снятые с крейсера орудия, установленные в качестве береговых батарей для обороны Сахалина. В ходе презентации составители фотоальбома поделились тем, каких трудов стоило собрать эти уникальные снимки, ранее практически неизвестные. Важным дополнением фотоматериала стали комментарии, подготовленные кандидатом исторических наук, и.о. заведующего научно-редакционным отделом музея Марией Лукояновой, раскрывающие исторический контекст и детали событий.
«Работа над этим фотоальбомом была сложной и интересной, – поделилась Мария Александровна. – Фотографии самого «Новика» занимают в лучшем случае половину альбома. На других снимках изображены японские и русские корабли, места сражений, судовые команды. Некоторые фото не были подписаны автором снимков, идентифицировать их не удалось, и я решила оставить их неподписанными».
Презентованное издание стало настоящим подарком всем любителям истории островного региона и всей России, а также важной данью памяти героям Русско-японской войны. Приобрести фотоальбом можно в сувенирной лавке музея.
