Десятый сезон проекта "Библиотека на открытом воздухе" завершили в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека 27 августа подвела итоги десятого, юбилейного сезона проекта "Библиотека на открытом воздухе". Торжественный вечер объединил постоянных читателей и друзей учреждения, для которых организовали творческие мастер-классы и концертную программу.
Специалист СахОУНБ Алена Ли, которая вела мероприятие, напомнила гостям, что проект стартовал еще в 2015 году. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, нынешняя юбилейная программа получилась особенно насыщенной. За три летних месяца сотрудники провели для жителей и гостей областного центра множество событий: всероссийскую акцию "Портрет героя", квиз "ЭКОЗнание", книжный квест о Сахалине в годы войны, спектакль по роману Агаты Кристи и различные мастер-классы. Особой популярностью у посетителей пользовалась фольклорно-игровая программа "Яблочный Спас всем чудес припас", которая стала новым традиционным событием в библиотечном календаре.
В рамках заключительного вечера гости смогли поучаствовать в разнообразных активностях. Для них организовали мастер-классы по изготовлению ловца снов, созданию мини-комиксов и плетению браслетов дружбы. Также посетители сыграли в интерактивный "Волшебный пазл", проверили свои знания в познавательной викторине и освоили азы линогравюры на занятии "Библиотечные оттиски".
Завершился праздничный вечер большим концертом под названием "Летний аккорд". В нем приняли участие островные артисты: Анна Жилина, Анастасия Павлова, Вячеслав Волков, Виктория Крылова, Илья Малеев, Алёна Палицкая, Иван Мусаленко и Анатолий Балла.
