На Сахалине прошла выставка художницы Анны Пармёновой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостока завершилась месячная выставка художницы Анны Пармёновой «Взлетаю - размышляю, приземляюсь - говорю», которую посетили более 600 жителей и гостей города. Финальным событием экспозиции стал финисаж с мастер-классом по созданию авторских паспортных обложек и творческой встречей с художницей.
Как сообщили ТИА "Острова" в музее книги Чехова, выставка была организована при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. В течение месяца посетители галереи «Город художников» знакомились с романтичными образами самолётов и взлётных полос, которые отражают философские размышления автора о путешествиях и внутреннем состоянии человека.
В рамках финисажа Анна Пармёнова провела для гостей мастер-класс по созданию необычных аксессуаров для путешествий — участники создавали яркие обложки для паспортов из различных материалов. Также состоялась творческая встреча, где каждый смог поделиться впечатлениями от выставки и задать вопросы художнице. Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила: «Здесь много света и воздуха, работы лёгкие и создают иллюзию полёта. Это отличный способ побороть аэрофобию и получить удовольствие от предстоящих путешествий».
В подарок художнице вручили подарочное издание книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» и В.М. Дорошевича «Сахалин (Каторга)». Анна Пармёнова призналась: «Я благодарю команду музея за возможность поделиться своим творчеством с сахалинцами! Я влюбилась в ваш город и надеюсь, что выставка доставила посетителям много приятных эмоций». Завершился вечер авторской экскурсией, где художница поделилась историей создания представленных работ.
