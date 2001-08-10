Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека подготовила насыщенную программу мероприятий к началу нового учебного года. С 1 по 5 сентября школьников и студентов ждут выставки, экскурсии, интерактивные игры и лекции.
Торжества откроются 1 сентября масштабной акцией "Мир знаний открывает библиотека". В этот день гости смогут посетить презентации книжного фонда, присоединиться к обзорным экскурсиям по зданию, а также принять участие в интеллектуальных играх "Литературные лабиринты" и "Классики VS Комиксы".
Особое место в программе займет медиа-выставка "Последние залпы Великой войны", посвященная ключевым событиям 2025 года. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, для экспозиции сотрудники отобрали уникальные библиографии из фонда особо ценных и редких изданий. Кроме того, посетители смогут спуститься в главное книгохранилище на экскурсию "Путешествие в книжные редкости", чтобы увидеть книжные жемчужины и коллекции миниатюрных изданий.
4 сентября библиотека проведет День открытых дверей для студентов-первокурсников "Учись с Универсалкой!". Мероприятие поможет будущим специалистам ознакомиться с работой специализированных отделов и освоить современные электронные ресурсы. Также в программе запланированы урок о мемах, лекция о сетевом этикете и практические занятия с электронно-библиотечными системами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
11:58 19 Августа Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
14:33 20 Августа В Южно-Сахалинске запустили тестовую версию мобильного приложения для пассажиров
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 15:07 Вчера Сахалинская библиотека закрывает летний сезон праздничным мероприятием
- 10:34 Вчера Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний
- 10:50 22 Августа Сахалинца будут судить за то, что покинул место аварии, бросив в перевернувшемся авто пассажиров
- 12:31 21 Августа Сахалинский ветеран-орденоносец проходит стажировку в министерстве соцзащиты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?