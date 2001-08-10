Сахалинская областная библиотека подготовила праздничную программу ко Дню знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека подготовила насыщенную программу мероприятий к началу нового учебного года. С 1 по 5 сентября школьников и студентов ждут выставки, экскурсии, интерактивные игры и лекции.

Торжества откроются 1 сентября масштабной акцией "Мир знаний открывает библиотека". В этот день гости смогут посетить презентации книжного фонда, присоединиться к обзорным экскурсиям по зданию, а также принять участие в интеллектуальных играх "Литературные лабиринты" и "Классики VS Комиксы".

Особое место в программе займет медиа-выставка "Последние залпы Великой войны", посвященная ключевым событиям 2025 года. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, для экспозиции сотрудники отобрали уникальные библиографии из фонда особо ценных и редких изданий. Кроме того, посетители смогут спуститься в главное книгохранилище на экскурсию "Путешествие в книжные редкости", чтобы увидеть книжные жемчужины и коллекции миниатюрных изданий.

4 сентября библиотека проведет День открытых дверей для студентов-первокурсников "Учись с Универсалкой!". Мероприятие поможет будущим специалистам ознакомиться с работой специализированных отделов и освоить современные электронные ресурсы. Также в программе запланированы урок о мемах, лекция о сетевом этикете и практические занятия с электронно-библиотечными системами.