На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке 4 августа начала работу книжно-иллюстративная выставка "Свет далеких очагов", посвященная Международному дню коренных народов мира. Экспозиция знакомит посетителей с уникальными изданиями на языках коренных народов Севера и раскрывает их вклад в историю региона.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, на открытии выставки выступили представители коренных народов Сахалина. Методист Ольга Хурьюн рассказала о важности сохранения культурного наследия, а редактор газеты "Нивх диф" Александра Хурьюн поделилась историей создания единственного в мире издания на нивхском языке. "Первые номера печатали вручную, дорисовывая специальные знаки", - пояснила она.

Особое внимание организаторы уделили трем основным темам: вкладу коренных народов в Победу в Великой Отечественной войне, сохранению языкового наследия и юбилеям выдающихся деятелей культуры. Среди экспонатов - редкие издания, посвященные нивхам, уйльта, эвенкам и нанайцам, а также работы писателя Владимира Санги, отмечающего 90-летие.

Выставку дополнили выступления артистов этнокультурного центра "Люди Ых миф", которые исполнили традиционные песни и показали национальные игры. Экспозиция будет работать до конца августа и станет частью масштабной программы по сохранению культурного наследия коренных народов Сахалина.