Сахалинская библиотека открыла книжную выставку ко Дню единения народов Беларуси и России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 3 апреля открылась книжная выставка, посвященная Дню единения народов Беларуси и России. Экспозиция объединяет издания, рассказывающие о ключевых этапах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и демонстрирует богатое литературное наследие двух стран, связанных общей историей и памятью о подвиге предков. Особое внимание уделено произведениям белорусских писателей-фронтовиков, таких как Петрусь Бровка, Максим Танк и Василь Быков, а также известных российских авторов.
Как рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ, экспозиция подготовлена в рамках договора о культурном сотрудничестве между Сахалинской областной библиотекой и Могилёвской областной библиотекой имени В. И. Ленина (Республика Беларусь). Посетители смогут познакомиться с произведениями, такими как "А зори здесь тихие" Бориса Васильева, "Мой лейтенант" Даниила Гранина, стихи Юлии Друниной и другие. Организаторы подчеркивают, что народы России и Беларуси бережно сохраняют память о Победе в Великой Отечественной войне, 80-летие которой отмечается в 2025 году.
Выставка продлится до 15 мая и доступна для посетителей в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже библиотеки. Она призвана напомнить о важности сохранения исторической правды о подвиге воинов, победивших нацизм, и укрепить культурные связи между двумя государствами. Посетители смогут не только узнать больше о литературном наследии, но и глубже прочувствовать общность исторических судеб двух народов.
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