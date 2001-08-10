Сахалинцев приглашают на лекцию о вулканах Курильских островов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильские острова, входящие в состав Сахалинской области, являются ареной проявления современного активного вулканизма - здесь расположены 36 действующих вулканов, с которыми за историческое время (последние ~270 лет) связано не менее 136 различных по силе и типу проявлений вулканической активности рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинского краеведческого музея.

Жителей и гостей города приглашают на лекцию ведущего научного сотрудника, руководителя лаборатории вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН, кандидата геолого-минералогических наук А. В. Дегтерева. Артем Владимирович познакомит слушателей с действующими курильскими вулканами, а также расскажет о негативных последствиях вулканической активности и важности изучения этих "каменных факелов".