Сахалинцев приглашают на книжную выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция, посвященная 550-летию со дня рождения итальянского скульптора, живописца и архитектора Микеланджело Буонарроти открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 марта. На выставке представлены художественные альбомы с репродукциями знаменитых работ мастера, литературные произведения, а также издания ведущих музеев мира, демонстрирующие масштаб творчества не только Микеланджело, но и других ярких представителей эпохи Возрождения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В центре внимания - многогранное наследие Микеланджело Буонарроти. Экспозиция раскрывает различные аспекты таланта художника через его выдающиеся произведения. Особое внимание уделено скульптурным шедеврам – «Давиду» и «Пьете», которые на протяжении веков считаются эталоном изображения человеческого тела. Примечательно, что уже в 24 года молодой художник создал композицию «Оплакивание Христа» («Пьету») ставшую одним из величайших произведений мировой скульптуры.

Выставка также знакомит посетителей с поэтическим наследием Микеланджело, представленным в сборнике «Неизмеримы гения деянья». Лирика мастера отличается глубиной мысли и высоким трагизмом, в ней раскрываются вечные темы любви, одиночества художника и стремления к гармонии.

Ключевое место в экспозиции отведено грандиозному творению монументальной живописи – росписи Сикстинской капеллы в Ватикане (1508-1512), которая стала торжественным гимном человеческому достоинству и свободе. Венцом архитектурного наследия мастера признан собор Святого Петра, воплотивший в себе все мастерство и видение художника.

Выставка также знакомит посетителей с богатым наследием других титанов эпохи Возрождения. В экспозицию вошли фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов, посвященные творчеству Джотто, Боттичелли, Тициана, Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти.

Особого внимания заслуживает легендарный труд итальянского архитектора и историка искусства Джорджо Вазари «Великие художники: избранные жизнеописания». Именно Вазари впервые ввел в обиход термин «Возрождение», определивший целую эпоху в истории мировой культуры.

В книге Андрея Астахова «Самые знаменитые художники итальянского Возрождения», собраны не только основные сведения о творчестве 50 величайших мастеров кисти, но и захватывающие факты из их жизни.

Выставка расположена в зале имени А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 1 августа.