Сахалинцев приглашают на День российской науки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Культурно-просветительская акция, приуроченная ко Дню российской науки и Десятилетию науки и технологий в Российской Федерации, состоится в главной библиотеке островного региона 10 февраля. Начало в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель акции – подчеркнуть важность науки для развития общества и прогресса в разных сферах жизни. Мероприятия акции будут посвящены празднованию 270-летия МГУ им. М. В. Ломоносова, а также достижениям выдающихся российских ученых и научных учреждений Дальнего Востока.

Для школьников и студентов будут организованы тематические книжные и стендовые выставки, а также презентация изданий из фондов научных библиотек Сахалинской области. Участники мероприятия ознакомятся с ресурсами библиотеки, необходимыми для успешной учебы и научной работы. Кроме прочего, гости смогут принять участие в интерактивных занятиях и интеллектуальных играх. С подробной программой можно ознакомиться на сайте СахОУНБ.

Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-43.