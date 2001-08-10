На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова презентовали каталог, посвящённый 80-летию заслуженного художника Российской Федерации Владимира Чеботарёва. Издание, подготовленное и выпущенное музеем книги Чехова при поддержке островного министерства культуры и архивного дела, – логичное продолжение выставки «Скульптура и жизнь. Владимир Чеботарёв», которая на следующей неделе завершает свою работу в новом пространстве музея книги Чехова – выставочном зале «СовременникЪ», рассказали ТИА "Острова" в музее.

В дань уважения перед многолетним творчеством мастера, летописца монументальной истории областного центра и островного региона удалось выпустить каталог его работ, охватив период с 1967 по 2024 годы. Презентация издания прошла в формате брифинга, где выступила вся команда неравнодушных людей, в сотворчестве которых и был реализован этот проект.

– Музей книги Чехова и Владимира Николаевича связывает многолетняя дружба, поэтому подготовить юбилейную выставку художника и выпустить практически полный каталог его работ было делом ответственным и почётным одновременно. Задача была непростой, но мы подошли к её решению комплексно, это результат совместной деятельности многих людей, погружение в богатейшую творческую биографию художника, тщательная работа над наполнением каталога с отражением полного списка его произведений. Мне кажется, что именно таким и должно быть подобное издание, – отметила директор музея книги Чехова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Евгения Фирсова.

– С творческими людьми работать непросто, порой я не мог вспомнить, когда было создано то или иное произведение. Но я так благодарен министерству культуры и архивного дела за то, что поддержали эту идею, и музею книги Чехова за её реализацию, – сказал заслуженный художник Российской Федерации Владимир Чеботарёв.

Отметим, что изюминкой издания стало актуальное интервью с художником, которое подготовила составитель каталога, на тот момент заведующая сектором научной работы музея книги Чехова Ольга Кузьмина. Ну а украсила каталог вступительная статья, написанная с трепетом и уважением к мастеру искусствоведом Раисой Гороховой.

– Самое главное открытие, которое удалось сделать во время работы над изданием, то, как много работ Владимира Николаевича окружают нас! Мы это постарались отразить на карте, которая дополнила каталог, сразу становится очевидно, какой внушительный вклад он сделал в развитие культурной жизни региона, – подчеркнула Ольга Кузьмина.

– Я знакома с Владимиром Николаевичем много лет и очень рада, что мне удалось прикоснуться к истории создания его работ, всё-таки скульптура – это непростой жанр. Желаю ему дальнейших творческих успехов, ведь как художник он продолжает развиваться, – отметила искусствовед Раиса Горохова.

Уникальная возможность принять участие в презентации каталога и задать интересующие вопросы участникам брифинга была у каждого гостя, в итоге прозвучало множество удивительных историй, связанных с творчеством Владимира Чеботарёва. В завершение мероприятия художник подписал экземпляры вышедшего каталога в дар всем желающим.