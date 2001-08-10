Тихоокеанское
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10:53, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой

В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с известной островной исполнительницей авторской песни Лидией Кисенковой пройдёт в рамках проекта «Литературная гостиная в музее» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Вечер под названием «Двадцать лет спустя» будет посвящён творчеству писательницы и поэтессы, члена Союза писателей, в её исполнении прозвучат авторские песни и поэтические произведения, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.

Лидия Кисенкова — автор нескольких стихотворных сборников, победитель и лауреат многих литературных и песенных конкурсов. За стихи к песне «Мой Сахалин» на музыку В. И. Киндинова она была награждена дипломом финалиста конкурса «Песни Сахалина». На встрече можно будет не только насладиться авторским исполнением произведений Лидии Кисенковой и общением с ней, но и приобрести её книги, получив автограф.

В течение вечера у каждого из гостей будет возможность пообщаться с автором и зрителями в режиме свободного микрофона!

Приглашаем всех любителей литературного творчества в музей книги Чехова 29 ноября в 17:00! Вход свободный!

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