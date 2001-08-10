Фотовыставка к юбилею Сахалинского колледжа искусств откроется в арт-пространстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотовыставка «Видение», объединившая работы сразу трёх талантливых авторов, открывается в арт-пространстве «РОСТ». Экспозиция, организованная музеем книги Чехова при поддержке островного министерства культуры и архивного дела, посвящена юбилею Сахалинского колледжа искусств. Учебное заведение этом году отмечает 65 лет со дня своего открытия, рассказали ТИА "Острова" в мезее книги Чехова.

«Видение» — это синтез творчества трёх талантливых фотографов-любителей, каждый из которых привносит в искусство фотографии свою уникальную перспективу. Через их объектив представлена целая жизнь учебного заведения в самых запоминающихся мгновениях.

Авторы фотовыставки — Михаил Травкин и Юлия Поршнева — являются преподавателями Сахалинского колледжа искусств, вместе с третьим участником — Иваном Травкиным, они создают современную фотолетопись колледжа, фиксируя яркие моменты творческой жизни сахалинской молодёжи. Познакомиться с неординарными работами, погрузившись в атмосферу «кузницы культурных кадров», можно будет в рамках экспозиции.

Открытие выставки «Видение» состоится 1 ноября в 17:00 в арт-пространстве «РОСТ» (ул. Ленина, 220). Вход свободный, рекомендуем посетить экспозицию как можно скорее, ведь работать она будет только до 13 ноября.