Тихоокеанское
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11:25, | Новости культуры Сахалина и Курил

В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка работ участников фестиваля "Поющие острова"

В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка работ участников фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В главной воздушной гавани региона представили произведения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. На экспозиции можно увидеть работы участников в номинациях «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество», выполненные в разных техниках, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слубе аэровокзала.

Фестиваль-конкурс «Поющие острова» организован с целью создания условий для развития творческого потенциала и социальной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск». Для участников выставка — это возможность продемонстрировать результаты своего творчества, обменяться опытом и идеями, а также испытать волнение перед оценкой своих работ.

Мир детского творчества всегда привлекает своей искренностью, наивностью и непосредственностью. Работы конкурсантов заставляют взглянуть на мир по-новому, без предубеждений и штампов, и гарантированно поднимают настроение. Все представленные произведения — результат совместной работы детей, их родителей и талантливых педагогов.

 «Данная выставка — это возможность поделиться результатами своего труда и получить заслуженное признание от пассажиров. Благодарим всех участников за их активность и творчество!», — сказала Елена Старовойт, начальник отдела развития качества и производственных систем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Выставка работ участников находится на втором этаже аэровокзального комплекса и открыта для посещения всем пассажирам и гостям терминала.

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